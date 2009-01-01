В Чечне задерживают за употребление алкоголя и требуют принести извинения Кадырову

В Чечне сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя из-за того, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения. После задержания он был доставлен в спортзал поселка Химой, чтобы записать «видеоизвинение» перед главой республики Рамзаном Кадыровым.

Как сообщает портал «Кавказ.Реалии», речь идет о жителе села Самашки. По информации журналистов, молодой человек по имени Тагир был задержан в минувшую пятницу, 17 ноября, в селении Химой Шаройского района республики. При этом его родственники настаивают, что Тагир не употребляет алкоголь.

Вместе с другими задержанными, по информации портала, Тагир содержится в спортзале поселка Химой. Ожидается, что в ближайшее время по республиканскому ТВ покажут извинения задержанных в рамках анонсированной Кадыровым кампании по борьбе с алкоголизмом и наркоманией.

Напомним, что перед новым, 2017-м годом в Чечне многие магазины по продаже алкогольной продукции прекратили свою деятельность. По данным СМИ, после ДТП с большим числом жертв, произошедшего на въезде в Грозный 27 ноября 2016 года, все владельцы республиканских торговых точек, где продают алкоголь, были приглашены на встречу с главой местного парламента, руководителем оперативного штаба по снижению аварийности на дорогах Магомедом Даудовым, после чего отказались от выданных лицензий.

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что власти не запрещали продажу алкогольной продукции, а местные предприниматели якобы сами отказались продавать алкоголь, вняв его обращению к общественности, бизнесу и духовенству в связи с резонансной автоаварией.

Когда в конце ноября федеральный проект «Трезвая Россия» и экспертно-аналитический центр при Общественной палате определили наименее и наиболее пьющие регионы России в 2016 году, наименее пьющими российскими регионами были признаны мусульманские республики Северного Кавказа, а из них самой непьющей - Чечня. Одной из причин стало то, что Кадыров практически запретил алкоголь, после чего часть чеченской молодежи перешла на таблетки. Во всяком случае в регионе с 2009 года действует закон об ограничении продажи алкогольной продукции: продажа алкогольных напитков ведется только два часа в сутки - с восьми до 10 утра.

Напомним, что глава Чечни еще в 2011 году предлагал ввести по всей России сухой закон и уверял, что даже не знает, какова водка на вкус, так как никогда ее не пробовал.