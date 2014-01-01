Польше грозит крупный штраф за вырубку Беловежской пущи

Польские власти должны прекратить вырубку Беловежской пущи, говорится в решении Суда Европейского Союза. В противном случае их ждет штраф в 100 тысяч евро в день.

Суд Европейского Союза потребовал от Польши немедленно прекратить вырубку Беловежской пущи. В противном случае Варшаве придется заплатить крупный штраф, говорится в решении суда, опубликованном вечером в понедельник, 20 ноября.

«Польша должна незамедлительно прекратить свое активное управление лесными ресурсами в Беловежской пуще за исключением случаев, когда оно явно необходимо для обеспечения общественной безопасности», - говорится в решении расквартированного в Люксембурге суда. Если выяснится, что польские власти нарушают это предписание, им придется заплатить штраф в размере до 100 тысяч евро в день, следует из документа.

Беловежская пуща - старейший лесной массив Европы, который находится на территории Польши и Беларуси. С 2014 года она является единым трансграничным объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. С прошлого года правительство Польши проводит массовые вырубки леса на своей части, объясняя это борьбой с жуком-короедом и защитой остальных участков природного заповедника.

В начале июля Еврокомиссия направила иск в Суд Европейского союза, в котором потребовала от Варшавы приостановить процесс вырубки и заявила, что действия польской стороны противоречат закону о защите дикой природы. 28 июля европейский суд постановил, что уничтожение реликтового леса в Беловежской пуще должно быть приостановлено до тех пор, пока не состоится рассмотрение дела по ускоренной процедуре.