Google пообещал бороться с RT и Sputnik в новостях

Google планирует снизить выдачу сайтов с «русской пропагандой» в своем агрегаторе новостей. Об этом заявил Эрик Шмидт — исполнительный директор Alphabet — материнской компании Google на форуме по вопросам безопасности в Галифаксе.

Шмидт, отвечая на вопрос, почему сайты с «русской пропагандой» попадают в выдачу агрегатора новостей Google News, сообщил, что компания ищет решение этой проблемы.

«Это, в основном, RT и Sputnik, — сказал он. — Мы знаем об этом и пытаемся перенастроить систему [выдачи], чтобы предотвратить такое».

При этом Шмидт подчеркнул, что о блокировке сайтов речь не идет. «Так мы не работаем», — сказал он.

Как именно Google планирует снижать выдачу RT и Sputnik, у которого более 30 сайтов на разных языках, Шмидт не уточнил,

заявив лишь, что лично он является сторонником «ранжирования» сайтов.

Представительство российского телеканала RT и транслятор государственного радио Sputnik ранее по требованию американских властей зарегистрировались в США как иностранные агенты.

В ответ на требование к RT встать на учет в США в качестве иностранного агента, Госдума приняла законопроект, вводящий аналогичный статус для иностранных СМИ в России.

Проект закона пока не получил одобрение Совета Федерации и не подписан президентом РФ, однако Минюст уже предупредил «Голос Америки» и «Радио Свобода» о том, что их могу признать СМИ-иностранными агентами.