Появилось видео, как вандалы в Киеве заливали Вечный Огонь цементом

На своей странице в Facebook предприятие «Киевгаз» опубликовало видео, на котором вандалы тушат Вечный огонь в парке Славы в Киеве.

Как видно на кадрах, группа людей подходит к монументу, затем огонь угасает.

Подача газа на мемориал восстановлена, а запись акта вандализма передана стражам порядка, - сообщает Lenta.ru.

Как уже сообщал Русский TVNET, 20 ноября неизвестные второй раз за месяц залили цементом мемориал Вечный огонь. Посредине монумента вандалы поставили крест.

Первый раз мемориал был осквернен 7 ноября. Тогда о происшествии коммунальным службам сообщил проходивший мимо гражданин. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что Вечный огонь залили цементом, возле него злоумышленники оставили восемь ведер.