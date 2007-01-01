Новый поворот в деле пропавшей Мадлен - идентифицирована женщина, которую ищет полиция

Следователи пытаются идентифицировать одетую в фиолетовую одежду женщину, которая в 2007 году была замечена стоявшей и наблюдавшей за домом Маккэнов. Криминалист Хериберто Гонсалес утверждает, что она - болгарская официантка Луиза Тодорова.

Когда девочка исчезла, 58-летняя женщина и ее муж работали на местном курорте. Полиция допросила пару, однако те отрицают, что владеют какой-либо информацией об этом деле. Больше на допрос их не вызывали.

Гонсалес, который участвует в поисках девочки уже 10 лет, проанализировал всю информацию и утверждает, что разыскиваемая женщина именно Тодорова - а значит следы могут вести в Болгарию. Когда на курорте были уволены многие работники, пара переехала именно в эту страну.

3-летняя девочка из графства Лестершир (Великобритания), пропавшая 3 мая 2007 года из номера отеля в Прайя-да-Луш (Португалия) и до сих пор не найденна. Она была на каникулах вместе с родителями (Кейт и Джерри Макканн), младшими близнецами (Шон и Амели), друзьями семьи и их детьми. Мэдлин пропала из собственной постели, пока родители вышли поужинать в местном ресторане. Это дело стало одним из самых резонансных в истории криминалистики. Им занимаются многие специалисты по всему миру и в поиски вложены миллионы евро.