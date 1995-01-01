Пренебрежение и игнорирование законов: крупнейшие обрушения зданий в мировой истории

Небрежность, коррупция, игнорирование законов и жадность - вот главные причины трагических случаев обрушения зданий по всему миру, которые уносят жизни сотни людей. Спустя четыре года после трагедии в Золитуде, Русский TVNET рассказывает о крупнейших разрушениях строительных конструкций в мировой истории.

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Обрушение крыши торгового центра в Польше: 65 человек погибло (2006 г.)



28 января 2006 года в городе Катовице обрушилась крыша торгового центра, внутри которого находились, по разным данным, от 500 до 1000 посетителей и сотрудников. В результате трагедии погибло 65 человек, а еще 170 получили ранения.

В ходе судебных разбирательств было констатировано, что здание отличалось от утвержденных архитектурных проектов, предположительно, для снижения расходов. В сентябре этого года архитектор здания потерял свою апелляцию и был приговорен к девяти годам лишения свободы. Суд пришел к выводу, что причиной катастрофы стала «пренебрежение и игнорирование закона» архитектором.

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Обрушение восьмиэтажного здания в Саваре: 1134 человек погибло (2013 год)

Обрушение восьмиэтажного здания в городе Савар (Бангладеш) произошло 24 апреля 2013 года. В результате катастрофы погибшими числятся 1134 человек, ранены около 2500 человек. Из-под завала здания, где находилась швейная фабрика «Rana Plaza» и многие другие предприятия по производству одежды, были спасены около 2500 человек. Десятки извлечённых неопознанных тел были похоронены в общих могилах без идентификации личностей.

Бангладеш - вторая по величине страна экспортер одежды в мире, и после катастрофы родилась острая дискуссия о быстрой и дешевой моде, которая заставляет людей работать в небезопасных зданиях за маленькие зарплаты.

25 апреля против владельца здания, Сохела Рани, и владельцев пяти одёжных производств, находившихся внутри, было возбуждено уголовное дело. 26 апреля рабочие одёжных производств промышленной зоны Дакки устроили беспорядки - десять протестующих были ранены, около двух с половиной десятков задержаны полицией. Спустя некоторое время, сотни выживших в катастрофе перекрыли местное шоссе, требуя повышения заработной платы (у них она составляла 38 евро в месяц) и выплаты компенсаций. Их требования были удовлетворены.

Катастрофа стала крупнейшим по количеству жертв обрушением здания в современной истории (за исключением обрушения Всемирного торгового центра в результате терактов 11 сентября 2001 года.

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Обрушение торгового центра «Sampoong» в Южной Корее: 502 человека погибло (1995 год)

9 июля 1995 года обрушилось одно из самых крупных зданий Южной Кореи – находящийся в Сеуле большой супермаркет Sampoong. Под обломками здания погибло 502 человека, 937 – получили ранения и тяжелые увечья. По результатам расследования впоследствии было выявлено, что здание, обрушение которого длилось всего 20 секунд, разрушилось по ряду причин, основными из которых стали нарушения строительных норм.

Строительство здания началось в 1987 году на земле, где раньше находилась городская свалка. Изначально планировалось воздвигнуть 4-х этажный жилой многоквартирный дом. Однако, чуть позже было решено построить не дом, а большой супермаркет. Разумеется, здание, в котором теперь предполагалось на 4-х этажах разместить многочисленные магазины, нуждалось в эскалаторах, хотя первоначальный проект не предполагал размещения подобных подъемных механизмов. Именно эти, и многие другие моменты стали причинами, негативно отразившимся на конечном результате строительства и приведшим к гибели огромного количества людей.

Торговый центр обрушился спустя шесть лет после открытия. Основной причиной катастрофы, по результатам следственной комиссии, стало размещение на крыше здания огромных, тяжелых кондиционеров, каждый из которых весил почти 15 тонн.

По результатам следственной комиссии, исполнительный директор супермаркета Джун Ли был признан виновным в преступной халатности и заключен в тюрьму на 10 лет. Его сын, Хан Санг Ли, по обвинению во взяточничестве и непредумышленном убийстве был осужден на 7 лет.

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Обрушение жилого дома в Мумбаи: 61 человек погибло (2013 год)

В 2013 году, 27 сентября, в Мумбаи из-за нарушения правил техники безопасности при строительстве рухнул пятиэтажный жилой дом: жертвами катастрофытогда стали 61 человек. Виновного нашли почти сразу - им стал дизайнер интерьера, который, не согласовав, приказал снести несущую стену и балки. Руководитель компании «Mamamiya Decorators» был обвинен в непредумышленном убийстве, а также еще семь человек в допущении ситуации.

Это здание принадлежало государству и в нем жили работники муниципалитета с семьями. До момента катастрофы жителей предупреждали об эвакуации два раза, тем не менее часть людей так и не покинули здание - в Мумбае спрос на жилье по-прежнему значительно выше предложения, поэтому люди неохотно покидают свои дома.

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Обрушение гостиницы «Royal Plaza Hotel» в Тайланде: 137 человек погибло (1993 год)

13 августа 2013 года в Тайланде за считанные секунды рухнула шестиэтажная гостиница «Royal Hotel Plaza», унеся с собой жизни 137 человек. В ходе расследования было констатировано, что причиной катастрофы стало произвольное решение добавить несколько этажей - первоначальный проект подразумевал, что здание будет всего трехэтажным.

После постройки дополнительных этажей здание простояло еще три года, и до сих пор остается неясным, какова была последняя капля, поскольку в этот период не было зафиксировано ни землетрясений, ни новых нарушений эксплуатации здания.

Перед судом предстали 15 человек - владелец гостиницы и руководство, строители и должностные лица. Спустя 10 лет после случившегося, строительный работник был приговорен к 37 годам лишения свободы.