Вооруженные люди захватили центр Луганска

Неизвестные в военной форме без знаков отличия захватили центр Луганска, заблокированы административные здания. Об этом сообщает Новая газета.

Центр Луганска захвачен группой вооруженных людей по приказу уволенного накануне главы МВД самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игоря Корнета сотрудниками МВД, недовольными его отставкой. Корнет выступил с заявлением, в котором опроверг свою отставку и сообщил об аресте двух чиновников ЛНР и генерального директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, «вредивших» интересам «республики».

Люди в военной форме без знаков отличия и принадлежности к тем или иным организациям, вооруженные стрелковым оружием и минометами, захватили административные здания в центре города.

Об этом говорилось в сюжете ГТРК ЛНРи это подтверждают источники «Новой газеты».

В сообществе "Другой Луганск" "ВКонтакте" рассказали, что видели на улицах города "автоматчиков в масках" и "людей в сером камуфляже, предположительно, "Беркута" - спецподразделения МВД Украины, распущенного в 2014 году.

У всех вооруженных людей поверх формы надета белая повязка над локтем.

По данным «Новой газеты», глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий, который утром находился на рабочем месте, приказал им освободить город, однако они приказ проигнорировали.

Неизвестные блокируют доступ к административным зданиям, сотрудники правительства и Народного совета распущены по домам.

Источники «Интерфакса» рассказали, что у одного из подъездов здания МВД стоит БТР, а проезжая часть на нескольких улицах перекрыта автобусами и автомобилями.





Корреспондент канала «Царьград» в Луганске отмечает, что захватчики административных зданий «ведут себя корректно, но твердо, не пуская на территорию, где находится здание администрации главы ЛНР Игоря Плотницкого, никого, включая даже главу местной телерадиокомпании Анастасию Шуркаеву, личную подругу руководителя администрации главы республики Ирины Тейцман».

По неподтвержденным данным, в Луганск из Донецка прибыли три военных «Урала» с бойцами Республиканской государственной службы охраны, которая подчиняется главе самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко.

Источник РБК, знакомый с ситуацией, сообщил, что «в городе сегодня проходят учения, центр города закрыт, блокированы подъезды к государственным зданиям, в ближайшее время будут выпущены официальные заявления».

По его словам, в учениях принимают участие в том числе сотрудники в форме с опознавательными знаками «Беркута», а учения предполагают охрану государственных зданий.

В Луганске полагают, что захват может быть связан с отставкой главы МВД ЛНР

Что означают белые повязки на рукавах, пока не понятно, но во время боев в 2014-м и 2015 годах этот символ был отличительным знаком сепаратистов, сражавшихся с украинской армией.

20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета. Приказ был размещен на сайте главы ЛНР.

Поводом стало возбуждение против Корнета уголовного дела, подробности которого не раскрываются.

Министр юстиции ЛНР Сергей Козьяков уже заявил, что любые приказы и распоряжения Игоря Корнета считаются незаконными, сообщается на сайте ГТРК ЛНР.

Его отставкой были недовольны также сотрудники ведомства. Телеканал ГТРК ЛНР сообщает, что улицы оцеплены по приказу МВД ЛНР и лично Игоря Корнета.

В луганском сообществе «ВКонтакте» «Другой Луганск»

предполагают, что захват произведен сотрудниками МВД ЛНР, которые «хотят только Корнета и никого другого».

На сайте Министерства внутренних дел ЛНР и опубликовано обращение сотрудников к Игорю Плотницкому, в котором, в частности, сказано: «Мы, сотрудники центрального аппарата Министерства внутренних дел ЛНР и территориальных подразделений МВД ЛНР, глубоко возмущены действиями группы людей, организовавших настоящую травлю нашего руководителя - министра внутренних дел Корнет Игоря Александровича».

«Мы не можем спокойно и безучастно наблюдать, как открыто и безо всяких оснований втаптывают в грязь деловую репутацию луганской полиции, а также дестабилизируют рабочую обстановку в министерстве. Мы хотим защитить честь и достоинство нашего руководителя, отдающего всю свою жизнь и энергию, работая во благо нашей молодой республики с момента ее образования!» - говорится в обращении.

Уволенный Корнет объявил об арестах луганских чиновников и главы ГТРК ЛНР

Корнет отказался подчиняться этому приказу. На сайте «Луганского информационного центра» было опубликовано заявление Корнета, в котором говорится: «Хочу развеять слухи о моей отставке».

По словам Корнета, этой ночью он представил главе ЛНР Игорю Плотницкому материалы о причастности ряда высокопоставленных чиновников «к преступной деятельности в ущерб интересам республики и народу Луганщины», после чего тот принял решение об аресте генерального директора ГТРК ЛНР Анастасии Шуркаевой, руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова.

«В последнее время в результате деструктивных действий ряда должностных лиц усилилась критика правоохранительного ведомства в средствах массовой информации. Указанными лицами в течение длительного времени до главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация

о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности»,

- говорится в заявлении Корнета.

Он утверждает, что у МВД есть «неопровержимые доказательства» причастности указанных лиц к дискредитации ведомства и увольнению ключевых сотрудников Министерства, которые принимали непосредственное участие в вскрытии ОПГ.

В МВД объявили о пресеченной попытке украинских диверсантов проникнуть в ЛНР

В тот же день МВД опубликовало сообщение о пресечении деятельности украинской диверсионно-разведывательной группы, пытавшейся проникнуть на территорию республики для совершения ряда резонансных диверсионно-террористических актов.

«Большинство диверсантов задержано, - цитирует сообщение ведомства ТАСС. - Продолжается поиск и задержание оставшихся членов группы и их пособников».





