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В Германии раскопали гигантскую свастику

Lenta.ru
Фото: AP/Scanpix

Строители стадиона в немецком Гамбурге нашли под землей огромную свастику, передает Associated Press (AP).

Рабочие копали экскаватором котлован под фундамент будущей раздевалки и

наткнулись на нацистский символ размером четыре на четыре метра.

По данным агентства dpa, которые приводит AP, свастика была фундаментом монумента, снесенного десятки лет назад.

Власти города заявили, что хотят демонтировать символ как можно скорее. Поскольку свастика слишком тяжелая для транспортировки, ее разрушат отбойными молотками.

В мае в Германии разоблачили ячейку неонацистов, которая действовала в немецкой армии. При расследовании в одной из казарм города Донауэшинген обнаружили военную атрибутику нацистской Германии, а также каски вермахта.

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