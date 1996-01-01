Жириновского в шестой раз выдвинули кандидатом в президенты от ЛДПР

Политик Владимир Жириновский в шестой раз будет участвовать в президентских выборах 2018 года. Его кандидатуру единогласно выдвинула ЛДПР, лидером которой он является. Об этом заявил депутат Госдумы, сын политика Игорь Лебедев, передает «Интерфакс».

Решение о выдвижении было принято 20 ноября на заседании высшего совета партии и президиума фракции ЛДПР в Госдуме единогласно, уточнил Лебедев.

Жириновский согласился участвовать в президентской гонке. «Безмерно благодарен за выдвижение меня, что на съезде партии моя кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост», - заявил он на заседании фракции.

Ранее его кандидатура выдвигалась в 1991, 1996, 2000, 2008 и 2012 годах. Больше всего голосов набрал в 2008 году, когда за него проголосовали 6 988 510 человек), или 9,35%.

Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.

Помимо Жириновского на данный момент о желании участвовать в выборах объявили основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, бизнесмен Сергей Полонский, телеведущая Ксения Собчак, певица и журналист Екатерина Гордон, один из создателей движения «Наши» Борис Якеменко, политолог Андрей Богданов и оппозиционный политик Алексей Навальный. Съезд КПРФ может выдвинуть Геннадия Зюганова.

Президент РФ Владимир Путин о вступлении в предвыборную гонку пока не сообщал. По данным источников, он уже определился, что будет участвовать в предстоящих выборах главы государства, но дата и сценарий выдвижения в Кремле пока не согласованы.

В октябре соцопросы показали, что за действующего главу государства проголосовали бы 53% россиян в целом и 66% тех, кто готов принять участие в выборах. Остальные кандидаты пользуются меньшей поддержкой.

Жириновский вступился за мальчика из Нового Уренгоя и телеканал RT

Вне связи с выборами Жириновский сегодня дал несколько комментариев. Так, он заступился за школьника из Ямало-Ненецкого автономного округа, которого стали травить за его выступление на дне памяти в бундестаге.

В выступлении школьника было два спорных слова - «невинные жертвы» применительно к солдатам вермахта и «сталинградский котел», считает лидер ЛДПР. По словам парламентария, если бы школьник описал произошедшее другими словами, к примеру, «погибшие по вине правительства фашистской Германии», произошедшее было бы воспринято по-другому.

Жириновский также прокомментировал решение компании Google ограничить выдачу публикаций телеканала RT и агентства Sputnik в новостном сервисе Google.News.

«Если в советские времена наше правительство глушило любые иностранные СМИ, которые несли альтернативную точку зрения, то сегодня американское правительство опускает железный занавес. Всячески содействует тому, чтобы блокировать наши мощные медиа, потому что они становятся все более популярны среди американских граждан, которым надоело получать только однобокую информацию из собственных СМИ», - заявил он изданию «Политика Сегодня».

По мнению Жириновского, открыто запретить российские телеканалы или информагентства Запад не может, но компании способны ограничить их работу всеми доступными средствами.

«Заставили RT зарегистрироваться в качестве «иностранного агента», и вот теперь Google в добровольном порядке усложняет поиск новостей от RT и Sputnik. Это ли не цензура? Самая настоящая. Ведь у нас никакие иностранные ресурсы не блокируются. Абсолютная свобода информации в интернете», - заключил Жириновский.

Телеканал RT America в ноябре зарегистрировался в США в качестве «иностранного агента» в связи с требованием американского Минюста. Если канал RT America не выполнил бы требование, то руководитель компании в Соединенных Штатах мог бы быть арестован, а ее счета - заморожены.