В Швейцарии хотят поощрять деньгами переезд в село

Новым жителям небольшого села Альбинен на юго-западе Швейцарии хлотят предложить значительную сумму за переезд. С таким предложением выступила инициативная группа села, сообщает Европейская правда.

В последние годы количество жителей села Альбинен, которое расположено над долиной Роны на высоте 1300 метров над уровнем моря, постоянно уменьшается.

Три семьи недавно покинули село, а потеря восьми учеников означала закрытие местной школы. Многие дома в селе используются только для отдыха.

В селе на сегодня живут 240 жителей, в том числе двое детей младшего школьного возраста и пятеро - среднего школьного возраста,

которые ездят на обучение за 20 км.

Инициативная группа выступила с предложением к муниципалитету о финансовом поощрении новых жителей. Более половины жителей села поддержали предложение и теперь за него должны проголосовать 30 ноября.

Семьи, которые решат приобрести или построить дом в селе, смогут получить 25000 франков (21,4 тысячи евро) на одного взрослого и 10000 франков (8500 евро) на одного ребенка. Таким образом, семья из четырех человек может получить 70000 франков (60 000 евро).

Но для получения этих денег есть определенные условия. Новые жители должны быть моложе 45 лет и взять на себя обязательство прожить в селе не менее 10 лет.

Дома, которые они покупают или строят, должны стоить как минимум 200000 франков (171 000 евро), и они должны быть их основным местом жительства.