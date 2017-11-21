Мугабе объявил об отставке с поста президента Зимбабве после 37 лет правления

Спикер парламента Зимбабве Джейкоб Муденда объявил, что президент Роберт Мугабе, руководивший страной 37 лет, ушел в отставку, сообщает AP.

Он зачитал письмо Мугабе, в котором говорится: «Я, Роберт Габриэль Мугабе, официально заявляю об отставке с поста президента Зимбабве, решение об этом вступает в силу немедленно».

Ранее сегодня парламент Зимбабве включил в повестку вопрос об импичменте президента страны Роберта Мугабе. Правящая партия страны ZANU - PF («Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт») инициировала процедуру импичмента, а оппозиционная партия MDC («Движение за демократические перемены») поддержала предложение.

Как сообщает Reuters, спикер парламента, демонстрировавший лояльность Мугабе, сказал, что он получил предложение начать процедуру импичмента и внес его на рассмотрение.

Проект резолюции, подготовленный Моникой Мутсвангвой, депутатом от правящей партии и супругой лидера Ассоциации ветеранов Кристофера Мутсвангвы, включен в повестку дня. Решение помогли принять тысячи людей, собравшихся возле парламента, настаивая на отставке президента.

Зимбабвийское издание Herald пишет, что зал парламента оказался слишком мал, чтобы вместить всех 350 участников совместного заседания сената и национального собрания, которые должны были решать вопрос.

По данным издания, утром Мугабе собирался провести совещание правительства, но те пренебрегли этим требованием. Между тем известно, что в среду с визитом в Зимбабве собираются президент ЮАР Джейкоб Зума и президент Анголы Жуан Лоренсу.

В Twitter правящей партии опубликовано видео заседания парламента, рассматривающего вопрос об импичменте.

Зимбабвийский политик, глава Ассоциации ветеранов Кристофер Муствангва заявил, что президент не способен исполнять свои обязанности в силу старческих проблем с интеллектом. В Twitter правящей партии републикуют фотографии, свидетельствующие о немощи Мугабе.

Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, покинувший Зимбабве после отставки, сказал, что Мугабе якобы предлагал ему вернуться, но он отказался делать это до тех пор, пока ему не гарантируют безопасность. Мнангагва, который считается основным претендентом на пост президента, призвал Мугабе покинуть свой пост, его поддерживает правящая партия. Он был отправлен в отставку 7 ноября, что стало поводом для захвата власти военными.

Еще накануне ZANU - PF объявила о начале запуска процедуры импичмента 93-летнего президента страны Роберта Мугабе. Ожидалось, что глава республики может объявить о своей добровольной отставке до истечения срока ультиматума партийной организации, но этого так и не произошло.

Источник CNN сообщал, что Мугабе якобы согласился уйти в отставку и уже подготовлено соответствующее письмо. Собеседник телеканала рассказал, что президент выдвинул военным ряд требований, включая полную неприкосновенность для него и его супруги Грейс, а также сохранение его частной собственности.





