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Во Франции задержали российского сенатора Керимова

Lenta.ru
Сулейман Керимов | Фото: Stanislav Krasilnikov/TASS/Scanpix

Российского сенатора Сулеймана Керимова задержали в Ницце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России во Франции.

По данным дипломатов, члена Совета Федерации задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок, где он и находится в настоящее время.

Как отмечается,

к Керимову выехали сотрудники посольства, они обеспечивают ему консульскую поддержку. О причинах задержания не сообщается.

Сулейман Керимов представляет в верхней палате российского парламента Дагестан. Долгое время занимался бизнесом. Forbes оценивал его состояние в 6,3 миллиарда долларов.

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