Во Франции задержали российского сенатора Керимова

Российского сенатора Сулеймана Керимова задержали в Ницце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России во Франции.
По данным дипломатов, члена Совета Федерации задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок, где он и находится в настоящее время.
Как отмечается,
к Керимову выехали сотрудники посольства, они обеспечивают ему консульскую поддержку. О причинах задержания не сообщается.
Сулейман Керимов представляет в верхней палате российского парламента Дагестан. Долгое время занимался бизнесом. Forbes оценивал его состояние в 6,3 миллиарда долларов.