Раскрыты подробности переговоров Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Основной темой стал вопрос урегулирования сирийского конфликта. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как говорится, Путин «подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию» в Сирии на основе достигнутых договоренностей в Астане и положений Совместного заявления глав России и США от 11 ноября.

Путин и Трамп подтвердили приверженность принципам сохранения территориальной целостности Сирии и решения конфликта путем максимального вовлечения в переговоры противоборствующих сторон.

Также российский лидер рассказал своему американскому коллеге о состоявшейся 20 ноября своей встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Помимо Сирии главы государств обсудили ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане. При обсуждении украинского кризиса стороны подтвердили необходимость выполнения минских соглашений.

10 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества Путин и Трамп встретились лично. Российский президент сообщил журналистам, что в основном обсуждались темы саммита, а также удалось согласовать заявление по Сирии. При этом Путин отметил, что отношения Вашингтона и Москвы пока не вышли из состояния кризиса.