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США ввели санкции против Северной Кореи и Китая

Korrespondent.net
Фото: REUTERS/Scanpix

Соединенные Штаты Америки во вторник, 21 ноября, ввели санкций против ряда компаний из КНДР и Китая. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Отмечается, что в санкционный список попали Морская администрация КНДР, министерство наземного и морского транспорта КНДР и ряд компаний.

Также в списки включено несколько китайских компаний и добавлено одно физическое лицо из Китая. Кроме того, США ввели ограничительные меры против ряда морских судов, имеющих отношение к попавшими в «черные» списки компаниям.

Всего санкционный список состоит из 13 компаний и одного физлица.

Напомним, президент США Дональд Трамп внес Северную Корею в список стран, которые спонсируют терроризм.

Дональд Трамп Терроризм США
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