В Германии предотвратили планировавшийся на Рождество теракт

В Германии планировался теракт. Местная полиция сообщает, что трагедия должна была произойти на праздничной ярмарке на Рождество. Город не уточняется.

Как пишет CNN, целью обнаружения потенциальных террористов в четырех городах ФРГ около 500 полицейских провели специальный рейд. В результате были задержаны шесть граждан Сирии. По данным полиции, сирийцы изучали районы, в которых должны состояться рождественские ярмарки, в том числе и в Берлине.

Напомним,теракт на рождественском базаре в Берлине произошёл вечером 19 декабря 2016 года. Грузовик-фура с полуприцепом въехал на заполненную людьми территорию рождественского базара на площади Брайтшайдплац в берлинском районе Шарлоттенбург. Проехав по территории базара между торговыми лавками и пробив торговый ряд, грузовик снова выехал на прилегающую улицу и вскоре остановился, после чего водитель обратился в бегство. В результате наезда под колёсами фуры погибло 11 человек, ещё более 50 посетителей получили ранения различной степени тяжести.