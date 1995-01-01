Международный трибунал приговорил генерала Младича к пожизненному за геноцид

Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению за геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

Суд отказался назначить другое наказание по просьбе защиты Младича: адвокаты, в частности, ссылались на плохое состояние здоровье генерала.

Младича обвиняли по 11 пунктам, в том числе

за осаду Сараева с 1992 по 1996 годы и за убийство восьми тысяч мусульман в Сребренице в 1995 году.

Сторона обвинения просила приговорить Младича к пожизненному заключению — максимальному наказанию, которое может назначить Трибунал.

На суде Младич неоднократно отвергал выдвинутые против него обвинения. Во время оглашения приговора, суд отказался прерваться из-за плохого самочувствия Младича. После этого генерал начал громко протестовать и был выведен из зала. Ему дали возможность наблюдать процесс по телевизору.

После распада Югославии в 1992 году на территории Боснии и Герцеговины начался вооруженный конфликт между сербами с одной стороны и боснийскими мусульманами и хорватами — с другой. Война прекратилась после вмешательства НАТО, который провел бомбардировки сербских позиций. Количество погибших в результате конфликта, по разным данным, составляет от 100 до 200 тысяч человек.

Во время войны Младич, которому сейчас 75 лет, возглавлял Генштаб Вооруженных сил Республики Сербской.

В 1993 году ООН создала Международный трибунал для преследования тех, кто совершал в ходе конфликта военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Ранее Трибунал уже признал виновным в геноциде и других преступлениях бывшего президента Республики Сербской Радована Караджича, его приговорили к 40 годам тюрьмы. Бывший президент Сербии, а затем Союзной республики Югославия Слободан Милошевич также был обвиняемым — он умер в 2006 году, когда процесс еще не был завершен.