В Зимбабве назвали имя нового президента

Новым лидером Зимбабве вместо ушедшего в отставку Роберта Мугабе станет бывший вице-президент страны Эммерсон Мнангагва. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на лидера правящей партии ZANU-PF Ловмора Матуке.

По его словам, Мнангагва, ранее бежавший из страны, в ближайшее время, вернется на родину. Ожидается, что он прибудет на военный аэродром в столице страны городе Хараре.

В пятницу утром, 24 ноября, Мнангагва прибудет на Национальный спортивный стадион. Там он будет приведен к присяге в качестве нового президента, после чего приступит к исполнению своих обязанностей.

AP уточняет, что Мнангагва вернется в Зимбабве из ЮАР. Ранее политик был вынужден покинуть свою страну после того, как было объявлено о его отставке. Соответствующее решение принял прежний президент страны. Оно стало поводом для захвата власти в Зимбабве военными. Накануне Мугабе все-таки согласился уйти в отставку после того, как в парламент страны был внесен вопрос о его импичменте.



