Метель в России: школьников сбивало ветром с ног

Блогер Болот Бочкарев опубликовал в Twitter видео со школьниками из России, которые возвращаются домой в сильную метель в Якутии.

«В арктической деревне Чокурдах дети идут домой из школы. Это в моей Якутии. Слава Богу, что в Якутске такого ветра не бывает», – написал он.

В свою очередь портал Ykt.Ru передает, что действие происходит в селе Русское. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Утверждается, что ветер поднялся уже после окончания уроков.

В итоге власти решили отменить занятия в школе, потому что сильный ветер ожидается до пятницы.