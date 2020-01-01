Евросоюз попытается рационально потратить на Африку 40 млрд евро

Неконтролируемая миграция, изменение климата, проблемы терроризма с одной стороны, и расширение прав и возможностей африканской молодежи, создание рабочих мест, борьба за права человека с другой стороны – такие темы обсуждались на этой неделе в Европарламенте в рамках конференции «Возобновление партнерских отношений с Африкой», в которой приняли участие как парламентарии и европейские политики, так и представители правительства африканских стран. Кроме того, представители Европарламента подтвердили - Евросоюз планирует предоставить африканским странам финансовую поддержку в размере 40 млрд евро. Русский TVNET следил за ходом дискуссии.

За последние десятилетия на африканском континенте произошло много позитивных изменений – главными из которых, по мнению представителей Европарламента, являются экономический прогресс и укрепление законодательства.

В то же время в Африке по-прежнему актуальны вопросы безопасности, а именно – терроризма; остра проблема изменения климата и деградации окружающей среды, вспышек голода, нищеты и безработицы. Все упомянутое вызывает миграцию.

Африка сейчас и сценарии будущего

Уже сейчас численность населения Африки составляет 1,2 миллиарда человек и это число постоянно растет.

Согласно некоторым прогнозам, в 2050 году каждый четвертый житель на Земле будет африканцем. Прогнозируется, что к 2050 году Африка станет самым молодым и самым густонаселенным континентом в мире с 2,5 миллиарда жителей.

(Предпосылки к этому действительно есть: по данным исследовательского центра Европейского парламента, уже сегодня 60% жителей Африки – молодые люди в возрасте до 25 лет).

Грядут и перемены, связанные с климатом и окружающей средой – предполагается, что к концу 21 века в среднем на континенте темпертатура воздуха повысится на 3,5 градуса по Цельсию, а в отдельных регионах, например, в пустыне Сахара – на 6 градусов.

Стоит помнить и о том, что каждый год около 1,3 млн тонн электронных отходов из Европы находят «последнее пристанище» в африканских странах, что оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую среду и здоровье.

В это же время лишь 30% жителей Африки имеют электричество, и 5% жителей – доступ к интернету.

Кроме того, cогласно Глобальному индексу риска конфликтов и насилия, который измеряется от 0 (очень низкая вероятность возникновения конфликта) до 10 (очень высокая вероятность),

уровень угрозы насилия в Африке составляет достигает «5», в то время, когда в среднем по миру данный показатель составляет 3,7.

«Все это является как вызовом, так и возможностью одновременно», - комментирует председатель Европейского парламента Антонио Таяни во время конференции «Возобновление партнерских отношений с Африкой», которая проходила в Европарламенте 22 ноября.

Над чем планируют работать?

Евросоюз планирует предоставить африканским странам финансовую поддержку в размере 40 млрд евро. «Мы сделаем все возможное, чтобы эти деньги были потрачены рационально», - прокомментировал член Европейской комиссии Гюнтер Ойтингер.

Парламентарии подчеркивают - континент нуждается в стабилизации и привлечении крупных инвестиций посредством экономической дипломатии. Создание производства, улучшение уровня образования населения, создание рабочих мест, что в долгосрочной перспективе позволит молодым африканцам строить будущее в своих странах; мир и безопасность, развитие демократии и борьба за права человека; охрана окружающей среды и предотвращение драматических изменений климата, - приоритетные направления совместной работы Евросоюза и африканских стран.

На конференции многократно подчеркивалось - Евросоюз должен поспособствовать развитию континента, поскольку разделяет с Африкой общие ценности и интересы. «Очень важно, что в последние годы мы перестали работать для Африки, мы стали работать с Африкой», - подытожила свою эмоциональную речь один из спикеров конференции Федерика Могерини, итальянский политик, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности в Комиссии Юнкера.

Политик отметила – проблемы, которые в настоящее время актуальны на африканском континенте, так или иначе знакомы и Европе.

Все собравшиеся подчеркивают – отношения Европы и Африки, наконец, вышли на тот уровень сотрудничества, который можно назвать партнерством.

Главной целью конференции стала дискуссия о необходимости максимального использования существующих инструментов и ресурсов с учетом обсуждения бюджета ЕС на период после 2020 года.

Однако статьи расходов и конкретные мероприятия по улучшению ситуации на африканском континенте пока не обозначены. Известно что на следующей неделе в Абиджане (Кот-д'Ивуар) пройдет саммит Африканского и Европейского союзов, на котором представители ЕС и африканских стран обсудят дальнейшие шаги сотрудничества.