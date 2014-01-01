Самые громкие убийства, совершенные латвийцами за границей в последние годы

Для многих уехавших переезд за границу означает начало новой жизни. К сожалению, среди позитивных историй успеха есть и темные страницы - соотечественники, которые по новому месту жительства совершили преступления. Мы обобщили самые громкие преступления подданных Латвии за последние годы, которые потрясли как местную, так и зарубежную общественность.

Безжалостное убийство 14-летней девочки

Британская девочка-подросток Элис Гросс пропала днем 28 августа 2014 года. Последний раз ее видели на тротуаре у канала Гранюнион, где девочку сняли камеры безопасности. Вскоре после этого в том же самом месте проехал гражданин Латвии Арнис Залькалнс. В последующие часы Залькалнс многократно возвращался на то же место.

Несмотря на объемные розыскные мероприятия, останки Гросс были найдены только через месяц - труп был спрятан в реке Брента, помещен в мешок для мусора и обложен кирпичами и бревнами. Причиной смерти Гросс стало удушение в результате сжатия грудной клетки. Неподалеку был найден окурок с ДНК Залькалнса, а в саду у мужчины нашли чехол для смартфона, принадлежавший девочке. FOTO: Scanpix

Ранее Залькалнс был судим за убийство жены и отсидел восемь лет. В 2009 году его задержали в Великобритании за убийство и сексуальное использование 14-летней девочки, однако дело было закрыто в связи с нехваткой доказательств. Дело Гросс также не было раскрыто. В октябре 2014 года Залькалнс был найден повешенным в парке Бостона, британская полиция посчитала это самоубийством. Если бы Залькалнс был жив, его бы судили за убийство Гросс, так как у полиции были доказательства его связи с убийством подростка.

Утопила жениха в реке

Гражданка Латвии Ангелика Грасвалде осуждена за утопление жениха в реке Гудзон. На суде в США 37-летняя женщина признала, что в 2015 году вытащила пробку каяка жениха Винсента Виафорта, зная, что у него нет ни спасательного круга, ни термобелья. Воды Гудзона опасны, и прогулка пары на каяках завершилась смертью Виафорта.

Грасвалде была задержана через неполные две недели после произошедшего, а еще через месяц был найден труп мужчины. Прокуратура допускает, что мотивация Грасвалде была финансовой - полис страхования жизни на 250 000 долларов. FOTO: Scanpix

Грасвалде осудили на срок от 16 месяцев до 4 лет, однако, принимая во внимание время, ранее проведенное в заключении, женщину могут освободить уже в конце этого года. После этого ее, скорее всего, депортируют.

Убил соседа ножкой стола

В этом году в Ирландии пожизненно был осужден подданный Латвии Арнис Лабунскис. Его обвинили в убийстве своего соседа, литовца Дайниса Бурбаса в 2015 году. Убийство было совершено ножкой стола. Несмотря на то, что Лабунскис утверждал, что ранил 39-летнего литовца во время самозащиты, эксперты сделали выводы, что пострадавший получил минимум 19 ударов ножкой от журнального столика. FOTO: Īrijas policija, baltic-ireland.ie

На суде Лабунскис рассказал, что трагические события вызвала бытовая ссора. Бурба, с которым Лабунскис вместе работал, попросил ночлег на несколько дней, однако остался у Лабунскиса дольше, чем планировалось изначально. По версии Лабунскиса, Бурба напал на него в темноте с неизвестным предметом, который оказался ножкой для стола. Прокурор назвал лживой версию Лабунскиса, что тот защищался. Присяжные также решили, что он виновен.

Безжалостное убийство под мостом

В этом году подданный Латвии Вадим Рускулс в Великобритании был пожизненно осужден за безжалостное убийство. Рускулса осудили за сексуальное нападение на 30-летнюю сотрудницу гостиницы Пардипу Каурай и ее убийство. На суде прозвучало, что нападение произошло на обочине шоссе, где Рускулс жил под открытым небом вместе со своей матерью. 17 октября 2016 года камера безопасности зафиксировало то, как Рускулс следит за женщиной. Они на неполные полчаса пропали из поля зрения камеры, после чего Рускулс был замечен во время того, как тащил останки женщины в направлении заброшенной площадки. Он спрятал труп под ветками деревьев и старым спальным мешком. Останки были найдены через неполную неделю после произошедшего. FOTO: Anglijas policija

«Это действительно шокирующее и безжалостное преступление», - сказал судья Ричард Маркс. «Человек, который может совершить такое, считается невероятно опасным. Смерть женщины была ужасающей».

«Голоса» потребовали устроить кровавое нападение в гостинице

В сентябре 2015 году в отеле «Hampton by Hilton» неподалеку от лондонского аэропорта в Великобритании произошло ужасное преступление - 22-летний латыш Рейнис Пуполиньш огнетушителем тяжело ранил канадца Эшвина Десу, который через три месяца скончался от полученных травм. Пуполиньш был признан психически больным и пожизненно помещен в психиатрическую лечебницу. Пуполиньш рассказал, что «голоса» приказали ему кого-нибудь убить. Перед этим он рассказывал другим сотрудникам гостиницы, что за ним следит русская мафия. FOTO: Kadrs no video

Телевизионный канал «Channel 4» снял о Пуполиньше серию передачи «24 Hours In Police Custody», в которой были использованы записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что Пулолиньш перед нападением улыбнулся камере.

Задушил собственную мать

12 декабря 2015 года 26-летний Виктор Арустамов в Северной Ирландии задушил свою 52-летнюю мать Лию. Арустамов на суде сказал, что удушение на мгновение прервал, однако услышал голоса в своей голове, которые сказали ему, что начатое нужно закончить. После совершения убийства мужчина час слушал классическую музыку и курил, а затем позвонил в полицию и признался в содеянном. Медики нашли останки женщины в кровати, на обеих сторонах головы была кровь. FOTO: Īrijas policija

Арустамов осужден минимум на пять лет, после чего он может просить освобождения. Судья сказал, что в момент совершения преступления Арустамов страдал от неизлечимых психических нарушений. В момент прослушивания решения суда он не выказывал никаких эмоций, сообщили местные СМИ.