Великобритания вылетела из пятерки крупнейших экономик мира

Экономика Великобритании опустилась на шестое место в мире. Об этом заявил глава британского минфина Филип Хаммонд, передает Прайм.

По его словам, теперь Великобритания не входит в пятерку крупнейших экономик мира.

«Экономика Британии — шестая по величине в мире», - рассказал министр финансов.

Хаммонд указал на прогнозы ВВП Великобритании, которые в октябре текущего года были опубликованы Международным валютным фондом.

Место Британии в Топ-5 крупнейших экономик мира заняла Франция.

В целом, первая пятерка, по прогнозу МВФ, выглядит так: США, Китай, Япония, Германия и Франция.

Напомним, каждая британская семья в среднем теряет из-за Brexit 400 фунтов стерлингов в год.