Россия присоединилась к поискам пропавшей аргентинской подлодки

Власти Аргентины приняли помощь России в поисково-спасательной операции военной подводной лодки «Сан-Хуан», которая пропала в 400 километрах от побережья Патагонии, сообщает Русское Вещание BBC.

Президент страны Маурицио Макри рассказал, что ему позвонил президент России Владимир Путин и предложил направить в район поисков российских спасателей. В операции по поиску подлодки уже принимают участие несколько стран, в том числе США.

На борту пропавшей подлодки 44 члена экипажа, в том числе одна женщина.

Накануне представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил о том, что запасы кислорода на пропавшей подводной лодке «Сан-Хуан», скорее всего, подходят к концу.

Как уже сообщал наш портал, первые сообщения об исчезновении субмарины поступили 17 ноября. Военно-морской флот Аргентины в понедельник, 20 ноября, возможно, засек шум от пропавшей у берегов Южной Америки подводной лодки «Сан-Хуан», сообщает CNN со ссылкой на офицера американских ВМС, помогающих в поисках субмарины. Гидролокационные системы двух кораблей уловили звуки, похожие на удары инструментов о корпус подводной лодки, сказал он.

19 ноября сообщалось, что ВМС Аргентины получили семь сигналов и считают, что они были посланы с подлодки. Установить контакт с субмариной, на борту которой 44 члена экипажа, по-прежнему не удается. Перед этим во флоте заявили, что шансов найти живыми моряков почти не осталось.