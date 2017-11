«Аргентинский Курск»: Что на данный момент известно о затонувшей подлодке

Пропажа сигнала

Субмарина пропала на пути из порта Ушуайя, где она принимала участие в морских учениях, на военно-морскую базу в городе Мар-де-Плата. Согласно установленному в аргентинских ВМС протоколу, в мирное время подлодка обязана дважды в сутки выходить на радиосвязь с базой. Последний контакт с подводниками состоялся в среду 15 ноября в 7:30 утра по местному времени (13:30 по латвийскому). Что произошло после этого, остается тайной, однако в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил об аварии.

A truly global effort searching for #SubmarinoARASanJuan, here is praying for a happy outcome. 🇦🇷🇬🇧⚓️🤞🏻 pic.twitter.com/UMqawuft2R— Seb Haggart 🇬🇧⚓️ (@sebh1981) November 21, 2017