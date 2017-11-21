«Аргентинский Курск»: Что на данный момент известно о затонувшей подлодке

В среду (15 ноября) мировые СМИ облетела новость - дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан», на борту которой находятся 44 человека, перестала выходить на связь. Неделя поисков не дала практически никаких результатов. Военно-морские силы флота Аргентины обеспокоен тем, что запасы кислорода на «Сан-Хуан», скорее всего, подходят к концу. Русский TVNET рассказывает о том, что известно на данный момент об исчезнувшей подлодке.

Пропажа сигнала

Субмарина пропала на пути из порта Ушуайя, где она принимала участие в морских учениях, на военно-морскую базу в городе Мар-де-Плата. Согласно установленному в аргентинских ВМС протоколу, в мирное время подлодка обязана дважды в сутки выходить на радиосвязь с базой. Последний контакт с подводниками состоялся в среду 15 ноября в 7:30 утра по местному времени (13:30 по латвийскому). Что произошло после этого, остается тайной, однако в момент последнего выхода на связь экипаж субмарины сообщил об аварии.

A truly global effort searching for #SubmarinoARASanJuan, here is praying for a happy outcome. 🇦🇷🇬🇧⚓️🤞🏻 pic.twitter.com/UMqawuft2R— Seb Haggart 🇬🇧⚓️ (@sebh1981) November 21, 2017

В понедельник 20 ноября представители Военно-морских сил Аргентины заявили о получении семи сигналов, источником которых может быть пропавшая подлодка, находящаяся в строю. «Звонки продолжительностью от 4 до 36 секунд были получены в период с 10:52 (16:52 по латвийскому) до 15:42 (21:42 по латвийскому) на разных базах ВМС», — указано в сообщении. Однако, к сожалению, установить контакт с моряками так и не удалось.

Также в этот день гидролокационные системы двух кораблей уловили звуки, похожие на удары инструментов о корпус подводной лодки, сообщает CNN со ссылкой на офицера американских ВМС, помогающих в поисках субмарины.

Экипаж

Как уже сообщалось, экипаж «Сан-Хуана» состоит из 44 человек под командованием Педро Мартина Фернандеса. 43 члена экипажа - мужчины, на борту также находится женщина, 35-летняя Элена Мария Кравчик - первая женщина подводник Аргентины.

Родители рассказывают, что она с детства проявляла настоящую страсть к этой профессии и всегда считала, что рождена быть подводником.

FOTO: REUTERS/Scanpix

Версии произошедшего

В воскресенье (19 ноября) родственники некоторых членов экипажа сообщили, что, прежде чем связь с лодкой была потеряна, они получали от подводников смс-сообщения о проблемах с батареями. Позже командующий ВМС Аргентины Габриэль Галеацци подтвердил, что в аккумуляторном отсеке субмарины произошло короткое замыкание.

Как заявил Энрике Балби, ВМС Аргентины рассматривают различные варианты причины, из-за которой судно перестало выходить на связь. «Мы предполагаем, что на подводной лодке были проблемы с коммуникациями или сбой питания», — сказал представитель ВМФ Аргентины.

При этом журналисты не исключают, что на подлодке мог произойти пожар или технический сбой.

Истощение запасов и шансы выжить

В обычных условиях на субмарине предусмотрен запас горючего и кислорода на 90 дней. Однако в экстремальной ситуации, если лодка не может всплыть на поверхность и генераторы кислорода не работают, воздуха может хватить лишь на 10 дней. Еще более усугубляет ситуацию запас еды, который обычно предусмотрен на 30 дней, рассказывает Русское вещание BBC.

«Важно надеяться на то, что хотя бы часть экипажа субмарины «Сан-Хуан» может находиться в отсеках и ждать спасения, которое должно прийти с улучшением погоды. Подводники на глубине до ста метров могут продержаться в изолированных герметичных отсеках, я считаю, суток десять точно. При желании и соблюдении режима жесткой экономии моряки могут найти резерв для дыхания. Если они, конечно, живы », — сообщил РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом (2001-2006) адмирал Владимир Валуев.

Международные поиски

Всего на данный момент в поисковой операции участвуют около 4 тысяч человек из десяти стран, в том числе из Британии, Франции, ЮАР, Бразилии, Чили, США и России. К ним также присоединилась NASA – работы ведёт патрульный самолёт P-3 Orion, оснащенный специальными датчиками, повышающими шанс обнаружения субмарины, однако он не засек никаких признаков подлодки.



Президент страны Маурицио Макри 23 ноября рассказал СМИ, что ему позвонил президент России Владимир Путин и предложил направить в район поисков российских спасателей. В свою очередь Президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что «уже давно распорядился помочь Аргентине с поисково-спасательной миссией. Да пребудет с ними и с народом Аргентины Господь».

Долгое время поиски серьезно затруднялись штормовой погодой с проливными дождями и волнами высотой до шести метров. ВМС Аргентины разместили в своем «Твиттере» видео, на котором можно увидеть, в каких условиях приходится вести поиски лодки.

#AYER Compartimos con ustedes más imágenes sobre el temporal que están capeando las unidades afectadas al operativo de búsqueda y rescate del #SubmarinoARASanJuan pic.twitter.com/qRKZWgdD7o— Armada Argentina (@Armada_Arg) November 20, 2017

Тем временем в Аргентине

Установить контакт с субмариной, на борту которой 44 члена экипажа, по-прежнему не удается. У ворот военно-морской базы Мар-дел-Плата дежурят родственники экипажа с пропавшей лодки. За судьбу подводников переживает вся страна. На воротах кто-то из местных прикрепил плакат с надписью «Будь сильной Аргентина. Надеемся на Бога. Мы ждем вас». Перед этим во флоте заявили, что шансов найти живыми моряков почти не осталось.

FOTO: AP/Scanpix

#MarDelPlata Se multiplican en la entrada de la Base los mensajes de aliento y muestras de apoyo del pueblo argentino hacia los familiares de los tripulantes del #SubmarinoARASanJuan #Gracias https://t.co/oWvZjV0PDt pic.twitter.com/9lpWQJ5jzD— Armada Argentina (@Armada_Arg) November 23, 2017

Primer indicio oficial que reconoce la Armada: una "anomalía hidroacústica" que podría ser del submarino ARA San Juan