В Колорадо мужчину приговорили к рекордному 472-летнему тюремному сроку

Суд штата Колорадо в США вынес суровый приговор 31-летнему Броку Франклину, который признан виновным в сексуальной эксплуатации.

Суд назначил Франклину наказание в виде 472 лет лишения свободы, передает The Denver Channel. По утверждению сотрудников прокуратуры, это самый большой срок заключения, определенный сутенеру за всю историю США. Более того, Гособвинение просило назначить сутенеру наказание в виде 616 лет лишения свободы. Защита же предлагала ограничиться 96 годами тюрьмы для подсудимого.

По версии следователей, Франклин вынудил заниматься проституцией пять женщин и трех несовершеннолетних девушек. Позднее была найдена еще одна жертва.