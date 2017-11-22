Во Франции задержали шесть человек, готовивших атаку на рождественский базар

Французская полиция задержала шесть человек, подозреваемых в подготовке нападений на рождественском базаре в городе Реймсе. Об этом сообщает газета l'Union.

По данным издания, задержания произошли во вторник (21 ноября) и среду (22 ноября) в Реймсе, а также в департаментах Об и Арденны. Стражи порядка изъяли несколько единиц оружия. В сообщении говорится, что пока неизвестно, на какой стадии находилась подготовка теракта и была ли угроза реальной. пишет портал Newsru.com.

Расследование началось под руководством прокуратуры Реймса несколько дней назад. В течение недели телефоны подозреваемых прослушивались, за ними велось наружное наблюдение.

Традиционный рождественский базар в Реймсе откроется 23 ноября и будет продолжаться до 27 декабря.

Menace déjouée contre le marché de Noël de Reims