Ирак призывает отказаться от ограничений возраста вступления в брак для девочек

Парламент Ирака намерен отказаться от минимального возраста, с которого девочки могут вступать в брак. По мнению критиков, такое решение может стать своего рода легализацией насилия над детьми.

Консервативные лидеры шиитов 31 октября предложили внести поправки в закон, принятый в 1959 году, который гласит, что минимальный возраст, с которого девочки могут вступать в брак, составляет 18 лет.

Закон был принят вскоре после падения иракской монархии и передал семейные дела от религиозных властей к государственным органам и судам.

Однако поправка к закону отменяет данные ограничения, позволяя девочкам вступать в брак в любом возрасте, если религиозные лидеры мусульманской общины шиитов и суннитов и родители девочки одобряют этот союз.

Истерически Ислам разрешает вступать в брак с девятилетнего возраста, если девочка достигла половой зрелости. Считается, что в этом возрасте Айша вышла замуж за Пророка Мухаммада.

Социальные сети отреагировали на это решение остро.

«Это закон «Исламского Государства» [террористическая организация], который обеспечивает правовую защиту насильникам детей» считает отставной солдат. В свою очередь 40-летняя учительница сказала, что это можно сравнить с убийством беззащитных девочек.