Путин на переговорах опрокинул стул Эрдогана

Судя по опубликованному видео, это произошло, когда Путин, Эрдоган и президент Ирана Рухани завершили совместное выступление для прессы по итогам трехсторонних переговоров в Сочи, произошедших 22 ноября.

Путин встал и направился к сидящему слева от него Эрдогану, пожал ему руку и одновременно отодвинул от него стул. При этом стул упал с громким звуком.

Putin niye sandalyeyi itiyor? pic.twitter.com/r4HxIzMbpp— Khan (@SenusiTekkesi) 22 November 2017

Эрдоган посмотрел сначала на стул, а потом – на Путина, который спокойно развернулся и ушел в сторону Рухани. К стулу подошел мужчина в штатском и поднял его.