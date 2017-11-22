LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт За рубежом Культура Афиша Погода Экзамены на латышском Другая Рига

Путин на переговорах опрокинул стул Эрдогана

korrespondent.net
Фото: Mikhail Metzel/TASS/Scanpix

Президент России Владимир Путин опрокинул стул, на котором сидел его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Видео инцидента появилось в Twitter.

Судя по опубликованному видео, это произошло, когда Путин, Эрдоган и президент Ирана Рухани завершили совместное выступление для прессы по итогам трехсторонних переговоров в Сочи, произошедших 22 ноября.

Путин встал и направился к сидящему слева от него Эрдогану, пожал ему руку и одновременно отодвинул от него стул. При этом стул упал с громким звуком.

Эрдоган посмотрел сначала на стул, а потом – на Путина, который спокойно развернулся и ушел в сторону Рухани. К стулу подошел мужчина в штатском и поднял его.

Twitter Владимир Путин
0 Комментарии