Похожая на евро тайская монета неожиданно попала в магазин

В Пярну появились тайские десятибатовые монеты, которые на первый взгляд напоминают монеты в два евро, пишет Pärnu Postimees.

Тайская десятибатовая монета, ценность которой составляет четверть евро, оказалась у продавщицы одного из магазинов в центре Пярну вместо монеты в два евро.

Монеты одного размера и обычный потребитель, даже изучив крошечную надпись на монете, может не понять, написана она на тайском или на языке какой-либо страны ЕС. Стоит отметить, что монеты евро легко отличить, поскольку на них всегда указана их ценность, например, цифра два.

Изображенный на тайской монете мужчина, например, очень похож на человека на евромонете Бельгии. На монету в два евро также похожи одна турецкая лира, 500 итальянских лир и два латвийских лата.