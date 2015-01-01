Сотня парижских бомжей стали соседями президента Франции

Около сотни парижских бездомных и людей с плохими жилищными условиями самовольно поселились в спортивном зале рядом с Елисейским дворцом — официальной резиденцией президента Франции. Об этом сообщает радио Europe1.

«Есть люди, которые живут на улице, спят на улице. Это ненормально, когда температура не превышает +4 градуса», — сказал один из бездомных.

Бомжей поддержал приехавший к ним заместитель мэра Парижа Ян Броссат. «Мне стало известно. что люди заняли этот спортивный зал в нескольких сотнях метров от Елисейского дворца. Я намерен сделать все, чтобы не допустить изгнания этих людей отсюда до тех пор, пока государство не сможет найти решения [их проблем]», — пояснил он.

По данным радиостанции, среди тех, кто находится в зале, есть несколько семей, чьи квартиры были повреждены и оказались непригодны во время контртеррористической операции в ноябре 2015 года в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени. Власти до сих пор не предоставили людям нового жилья.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в городе Орлеан, пообещал, что к концу года у всех французов будет крыша над головой. «Никто не будет спать на улицах», — сказал французский лидер.