«Все для новой жизни»: глава ЛНР улетел в Москву

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий прилетел в Москву. Об этом в четверг, 23 ноября, в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщил писатель и политрук одного из батальонов ополчения ДНР Захар Прилепин.

«Плотницкий вылетел в Москву из Ростова на обычном рейсе. Вот только что прилетел. Экономкласс, зашел в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Все для новой жизни», — написал он.

Прилепин уточнил, что в аэропорту Шереметьево Плотницкого дожидались двое оперативников — «молодые, веселые, московские».

22 ноября бывший глава МВД ЛНР Игорь Корнет заявил, что в результате сговора руководства республики с Украиной регион мог вернуться под контроль Киева уже через две недели. До этого появились сообщения об отъезде главы ЛНР Игоря Плотницкого в Россию. Вместе с ним из республики уехали руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.