Эстония советует Украине начать подготовку к членству в ЕС

Украине следует начать вести подготовку к членству в Евросоюзе еще до того, как будут вестись переговоры непосредственно о перспективах. Об этом в четверг, 23 ноября, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Брюсселе.

Отвечая на вопрос журналистов о том, когда ЕС может признать перспективу членства восточных партнеров, президент отметила, что не стоит ждать формального признания, а уже сейчас начинать работу над подготовкой к переговорам о членстве.

«Когда этот момент придет, вы должны быть в ситуации, когда вы сможете в понедельник утром открыть первые главы переговоров, касающихся верховенства права и прав человека, и завершить эти переговоры в пятницу вечером», - отметила Кальюлайд.

По ее словам, такой подход касается всех трех ассоциированных партнеров ЕС - Украины, Молдовы и Грузии.

Ранее президент Украины Петр Порошенко выражал уверенность в том, что Украина получит членство в ЕС и НАТО.