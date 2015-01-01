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На московской станции метро контролер принял роды у пассажирки

Gazeta.ru
Фото: TASS/Scanpix

Пассажирка Московского центрального кольца (МЦК) родила ребенка на станции «Кутузовская», передает агентство городских новостей «Москва».

«Семейная пара планировала проехать по кольцу, но в павильоне будущая мама почувствовала себя плохо. Сотрудники ТПУ разместили семью в кабинете начальника станции и вызвали «скорую», но ребенок решил их не дожидаться. Старший контролер ТПУ Елена Анатольевна, находившаяся рядом с беременной женщиной, не растерялась и ненадолго сменила профессию, приняв роды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина родила девочку. После родов пассажирку вместе с новорожденной передали медикам.

В 2015 году Московский метрополитен подарил проездной на год женщине, родившей ребенка на станции «Кузьминки».

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