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Под Одессой оползень «съедает» улицу с элитными домами (видео)

Korrespondent.net
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Фото: Скриншот видео

Из-за ползучего оползня в Черноморске Одесской области срочно строят подпорную стену. В пропасть уже сползло полкилометра береговой линии - она поглотила всю улицу, сообщает ТСН. От 17 элитных домов остались только камни.

Компенсацию за утраченное жилье никто не получил, поскольку строили его незаконно, утверждают журналисты. Власти города уверены, что именно хаотическая застройка и запустили разрушительные процессы.

Сам город справиться с проблемой не может.

«У нас общий бюджет 750 миллионов (23,5 млн евро). Мы же не можем из них 155 миллионов (4,7 млн евро) потратить на берегоукрепление. Это невозможно», - прокомментировал ситуацию заместитель городского головы Черноморска Юрий Крук.

Город может потратить на эту проблему только 40 млн гривен (1,255 млн евро) , но этой суммы хватает лишь на часть подпорной стены.

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