Порошенко дал совет Европе, как выстоять против РФ

Президент Украины предостерег, что нельзя допустить, чтобы у России «разогрелся аппетит».

Европа должна занять более жесткую позицию, в том числе в политическом плане, и усвоить урок российской гибридной войны. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в ходе пятого саммита Восточного партнерства в пятницу, 24 ноября, в Брюсселе.

«Европа получила серьезного противника – Россию – с глубокой антиевропейской повесткой дня. Чтобы подорвать Европу, России не надо атаковать оружием (достаточно расшатать единство Европы…). Если Европа хочет устоять, ей необходимо стать более жесткой – политически, риторически и идеологически. Надо усвоить урок российской гибридной войны во всей Европе – от Британии и Испании до Нидерландов, Франции и Германии», – цитирует Порошенко его пресс-служба.

Порошенко отметил, что Евросоюз должен говорить со своими партнерами четко, а не ограничивать их потенциал, «в противном случае аппетит России только разогреется».

По словам президента Украины, после того, что произошло в 2014-2017 годах, нет возврата к старым временам.

«Пазлы запада и востока Европы должны быть снова сложены вместе – и Восточное партнерство может стать ее интегрирующей частью», – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что при выверенной и содержательной стратегии европейский регион можно превратить «в крепость политической стабильности, социальной устойчивости и экономического процветания».