Если у вас аллергия на музеи: Ретро авто, мохито и ЛГБТ на Кубе

Куба - Остров свободы, родина рома, сигар и зажигательных танцев. Побывав в столице этой невероятно колоритной страны, Русский TVNET предлагает вашему вниманию 6 способов, как провести время в Гаване тем, у кого от музейных помещений начинается аллергия, а от организованных экскурсий на туристическом автобусе дергается глаз.
Набережная Малекон
Малекон - своеобразный памятник истории Кубы, ее героям и всему кубинскому народу. Здесь находится памятник генералу Каликсто Гарсиа, знаменитому кубинскому военачальнику времен войны за независимость острова от Испании, а также памятник американским морякам, которые погибли при взрыве крейсера «Мэн» в гаванской бухте во времена испано-американской войны, после которой Куба избавилась от испанского колониального владычества, но тут же попала под прямое влияние США.
Uno de los dos últimos días que me quedaban para andar el malecón y me encuentro con esta hermosura. #havana #havanacuba #havanacubatravel #havanacubaphotos #cuba🇨🇺 #cubavacation2017 #cubavacation #travelphotography #traveltheworld #travellover #travellife #travelphotos #travel_captures #traveltheworld #travelpic #travelphoto #travelnow #traveladdict #oldcars #elmalecon #elmaleconhavana
Прогуливаясь по набережной, протяженность которой составляет 7 километров, можно наблюдать за ловкими кубинскими рыбаками, вытягивающих морских гадов из пучины океана одного за одним, гаванской молодежью, которая пьет ром и поёт песни, пенными волнами, которые с брызгами с ног до головы окатывают прохожих...
Малекон является негласным «тусовочным» центром Гаваны, а в феврале здесь проходит традиционный карнавал.
Квартал граффити Callejon de Hamel
Кальехон-де-Хамель - самая красочная улица Гаваны и современное святилище кубинской, африканской и даже индийской и испанской культур под открытым небом.
Однако, отправляясь туда, стоит помнить - знаменитая улица, расположенная в квартале Кайо Хуэсо, всегда заполнена не только любителями яркого искусства и ценителями стрит-арта, но и уличными зазывалами, которые наперебой будут предлагать вам свои услуги извоза или давать рекомендации о посещении тех или иных мест общепита.
Пропитаться настроениями Гаваны, которые находят своё отражение также в уличных граффити и работах местных художников, можно и просто гуляя по улочкам Старого города, заглянув в одну из многочисленных галерей или отправившись на рынок сувениров,
где среди однотипных гаванских пейзажей можно обнаружить концептуальные фотографии или остроумные карикатуры на остросоциальные темы.
Куба на вкус!
Мы не призываем вас увлекаться употреблением алкоголя, но приехать на Кубу и не попробовать многочисленные коктейли на основе рома, которые придумали именно здесь, согласитесь, по меньшей мере нерационально. Мохито, дайкири, куба либре, пина-колада - это все про Кубу!
Все официальные гиды порекомендуют вам попробовать мохито в небольшом баре La Bodeguita del Medio, ведь здесь этот коктейль любил выпить сам Эрнест Хемингуей. Надо отдать должное американскому писателю, мохито здесь действительно отменный!
Кроме того, по вечерам здесь исполняют зажигательные кубинские хиты местные музыканты, а посетители бара, кто как умеет, танцуют сальсу не только в крохотном помещении, но и прямо на проезжей части у входа в заведение.
Другой популярный кубинский коктейль дайкири тоже относят к любимым напиткам Хемингуэя. Считается, что писатель любил заказывать его в гаванском баре El Floridita. Здесь атмосфера более «камерная» - роскошный интерьер, бармены и официанты одеты в костюмы.
쿠바를 사랑했던 미국의 소설가 어니스트 헤밍웨이는 "내 다이끼리는 플로리디따에 있다"고 말했을 만큼 생전에 이곳을 자주 찾았다. 말년을 쿠바에서 보낸 그가 한 번 앉은 자리에서 10잔의 다이끼리를 마시고 나서 취했다는 이야기가 전해질 정도다. 한 잔에 6CUC(약 6800원)라는 비싼 가격에도 불구하고 아바나를 찾는 많은 관광객은 헤밍웨이의 흔적을 느끼기 위해 여기에서 다이끼리를 마신다. 쿠바에서의 마지막 날, 다이끼리의 맛을 잊을 수 없어 여기에서 두 잔을 마셨다. 쿠바의 5월 낮 최고기온 평균은 35°C였는데 밤이 되면 20°C까지 떨어졌다. 비가 추적추적 내리는 날이라 살짝 쌀쌀했지만 다이끼리 두 잔에 행복했던 그날이 떠올랐다. 럼 베이스의 아바나 클럽에 레몬 시럽 등을 넣어 다이끼리를 만들어준 바텐더 아저씨의 상냥함과 안주도 시켜야 한다며 곱게 눈을 흘기던 여종업원의 미소가 있는 곳. 한국에 와서 다이끼리 맛집을 몇 군데 찾아다녔지만 그 맛을 찾지 못했다. 나는 쿠바가 그립다. #쿠바 #배낭여행 #세계여행 #중미여행 #여행에미치다 #그리움 #아바나 #어니스트헤밍웨이 #헤밍웨이 #쿠바칵테일 #다이끼리 #아바나맛집 #라플로리디따 #cuba #travel #centralamerica #havana #hemingway #cubacoktail #daiquiri #lafloridita #missyoucuba
Цены на коктейли здесь выше, чем в других кубинских барах и кафе, однако, согласитесь, прикоснуться к истории, последовав примеру Эрнеста Хемингуэя, дорогого стоит!
А если вы хотите попробовать самую вкусную пина-коладу, отправляйтесь в ресторанчик Van Van - алкогольный коктейль будет стоить неполных три кука (конвертируемое песо (CUC), «туристическая» валюта, обменивается по курсу в один доллар, - прим.ред.)
Узнайте о жизни сексменьшинств
Как бы странно это не звучало, однако на Кубе, которая до сих пор является «авторитарным однопартийным государством», ежегодно проходит массовый гей-парад, а трансгендерные пасторы проводят мессы. Перемены на Кубе произошли после того, как дочь Рауля Кастро Мариэла стала главой Национального центра сексуального образования.
Центр добился того, что каждый кубинец может сделать операцию по смене пола за счёт государства (для этого нужна справка от лечащего врача), кроме того, на Кубу прилетают делегации ЛГБТ-организаций.
#comingoutcuba @reidharrisonphoto #ComingOutCuba #COCF #AfroCuban #CubaUS #Vintage #Havana, #Cuba #LGBT #Organization #CubanAmerican #GayCuba #Gay #Cuban #CubanCulture #GayCulture #LGBTCuba #Miami #GayMiami #CubanAmericanLGBT #Miamiart #MiamiBeach #miamipride #pride #trans #lesbian #lgbtq #Drag #Party
Туристы, желающие познакомиться с культурой ЛГБТ социалистической страны, могут заказать необычную тематические экскурсии онлайн, например, на сайте airbnb.
Арендуйте ретро кабриолет!
Возьмите в аренду ретро автомобиль. Отполированные до блеска ретро Chevrolet, Beijing и Ford, так и манят к себе туристов, переливаясь в лучах яркого кубинского солнца!
И помните - на Кубе обязательно надо торговаться! В случае правильного ведения переговоров, за 30 куков можно стать пассажиром роскошного Ford на целый час, за который водитель ретро автомобиля успеет прокатить вас с ветерком по всем основным must see местам столицы Кубы.
Гуляйте по улицам
Позвольте себе потратить целый день на то, чтобы просто бесцельно пошататься по городу - поверьте, прогулка по узким улочкам Гаваны превратится в настоящее приключение -
наблюдайте за бытом местных, зайдите в продуктовые лавки, куда редко ступает нога туристов, понаблюдайте, как кубинские дети гоняют во дворе мяч, как местные мачо оборачиваются, заглядываясь на горячих кубинок в откровенных нарядах
, как гаванцы преклонного возраста сидят на крыльце своего дома с бутылкой рома в руках, как бравые полицейские проверяют лицензии у велорикш, умело маневрирующих в потоке машин, как гаванец Педро возвращается домой с живым петухом, который сидит в походной сумке.
Позвольте себе заблудиться, общайтесь с местными, которые в большинстве своём не понимают по-английски, на языке жестов, зайдите в кафе для местных и тогда вы увидите ту Кубу, которую вам никогда не покажет ни один гид...
А вообще, находясь на Кубе, надо расслабиться и получать удовольствие - это то самое место, которое надо изучать не спеша и никуда не торопясь!