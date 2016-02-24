Если у вас аллергия на музеи: Ретро авто, мохито и ЛГБТ на Кубе

Куба - Остров свободы, родина рома, сигар и зажигательных танцев. Побывав в столице этой невероятно колоритной страны, Русский TVNET предлагает вашему вниманию 6 способов, как провести время в Гаване тем, у кого от музейных помещений начинается аллергия, а от организованных экскурсий на туристическом автобусе дергается глаз.

Набережная Малекон

Малекон - своеобразный памятник истории Кубы, ее героям и всему кубинскому народу. Здесь находится памятник генералу Каликсто Гарсиа, знаменитому кубинскому военачальнику времен войны за независимость острова от Испании, а также памятник американским морякам, которые погибли при взрыве крейсера «Мэн» в гаванской бухте во времена испано-американской войны, после которой Куба избавилась от испанского колониального владычества, но тут же попала под прямое влияние США.

Прогуливаясь по набережной, протяженность которой составляет 7 километров, можно наблюдать за ловкими кубинскими рыбаками, вытягивающих морских гадов из пучины океана одного за одним, гаванской молодежью, которая пьет ром и поёт песни, пенными волнами, которые с брызгами с ног до головы окатывают прохожих...

Malecón A post shared by Marisol (@heym4017) on Nov 24, 2017 at 7:50am PST

Малекон является негласным «тусовочным» центром Гаваны, а в феврале здесь проходит традиционный карнавал.

Квартал граффити Callejon de Hamel

Кальехон-де-Хамель - самая красочная улица Гаваны и современное святилище кубинской, африканской и даже индийской и испанской культур под открытым небом.

Vestige du passé ...quand l#LaHavanne buvait du Pepsi ! #pepsi #lahavane #cuba A post shared by Laure Debeaulieu (@laure_debeaulieu) on Nov 18, 2017 at 2:10pm PST

Однако, отправляясь туда, стоит помнить - знаменитая улица, расположенная в квартале Кайо Хуэсо, всегда заполнена не только любителями яркого искусства и ценителями стрит-арта, но и уличными зазывалами, которые наперебой будут предлагать вам свои услуги извоза или давать рекомендации о посещении тех или иных мест общепита.

Me muero contigo pero no me muero por ti...🤔🇨🇺 A post shared by Ion Devito (@ion_devito) on Nov 16, 2017 at 5:14pm PST

Пропитаться настроениями Гаваны, которые находят своё отражение также в уличных граффити и работах местных художников, можно и просто гуляя по улочкам Старого города, заглянув в одну из многочисленных галерей или отправившись на рынок сувениров,

где среди однотипных гаванских пейзажей можно обнаружить концептуальные фотографии или остроумные карикатуры на остросоциальные темы.

A post shared by Philipp Adrian (@gre_nish) on Nov 11, 2017 at 9:19am PST

Будущее художника #художник#art#future#cuba#havana#welcome A post shared by Аленка Белянина (@beealenka) on Nov 24, 2017 at 6:04am PST

Куба на вкус!

Мы не призываем вас увлекаться употреблением алкоголя, но приехать на Кубу и не попробовать многочисленные коктейли на основе рома, которые придумали именно здесь, согласитесь, по меньшей мере нерационально. Мохито, дайкири, куба либре, пина-колада - это все про Кубу!

Все официальные гиды порекомендуют вам попробовать мохито в небольшом баре La Bodeguita del Medio, ведь здесь этот коктейль любил выпить сам Эрнест Хемингуей. Надо отдать должное американскому писателю, мохито здесь действительно отменный!

#Cuba #oldhavana #habanavieja #labodeguita #drinks #writtingonthewall A post shared by Rebecca Gillis (@rebecca_gillis1) on Nov 5, 2017 at 7:30am PST

Кроме того, по вечерам здесь исполняют зажигательные кубинские хиты местные музыканты, а посетители бара, кто как умеет, танцуют сальсу не только в крохотном помещении, но и прямо на проезжей части у входа в заведение.

A post shared by Ale Samayoa (@maleja_samayoa) on Oct 22, 2017 at 6:17pm PDT

Другой популярный кубинский коктейль дайкири тоже относят к любимым напиткам Хемингуэя. Считается, что писатель любил заказывать его в гаванском баре El Floridita. Здесь атмосфера более «камерная» - роскошный интерьер, бармены и официанты одеты в костюмы.

The daiquiris in this bar were ridiculously delicious and I'm glad it's as beautiful on the outside as it was on the inside x . #35mm #kodak #ektar100 A post shared by 🌸 Eli 🌸 (@eli.beristain) on Nov 10, 2017 at 11:28am PST

Цены на коктейли здесь выше, чем в других кубинских барах и кафе, однако, согласитесь, прикоснуться к истории, последовав примеру Эрнеста Хемингуэя, дорогого стоит!

А если вы хотите попробовать самую вкусную пина-коладу, отправляйтесь в ресторанчик Van Van - алкогольный коктейль будет стоить неполных три кука (конвертируемое песо (CUC), «туристическая» валюта, обменивается по курсу в один доллар, - прим.ред.)

Girl, put your records on. #DesignInspo in #Cuba. A post shared by Lyndzi Phan (@lyndziphan) on Jun 5, 2017 at 7:11pm PDT

Узнайте о жизни сексменьшинств

Как бы странно это не звучало, однако на Кубе, которая до сих пор является «авторитарным однопартийным государством», ежегодно проходит массовый гей-парад, а трансгендерные пасторы проводят мессы. Перемены на Кубе произошли после того, как дочь Рауля Кастро Мариэла стала главой Национального центра сексуального образования.

Центр добился того, что каждый кубинец может сделать операцию по смене пола за счёт государства (для этого нужна справка от лечащего врача), кроме того, на Кубу прилетают делегации ЛГБТ-организаций.

Туристы, желающие познакомиться с культурой ЛГБТ социалистической страны, могут заказать необычную тематические экскурсии онлайн, например, на сайте airbnb.

Арендуйте ретро кабриолет!

Возьмите в аренду ретро автомобиль. Отполированные до блеска ретро Chevrolet, Beijing и Ford, так и манят к себе туристов, переливаясь в лучах яркого кубинского солнца!

И помните - на Кубе обязательно надо торговаться! В случае правильного ведения переговоров, за 30 куков можно стать пассажиром роскошного Ford на целый час, за который водитель ретро автомобиля успеет прокатить вас с ветерком по всем основным must see местам столицы Кубы.

Гуляйте по улицам

Позвольте себе потратить целый день на то, чтобы просто бесцельно пошататься по городу - поверьте, прогулка по узким улочкам Гаваны превратится в настоящее приключение -

наблюдайте за бытом местных, зайдите в продуктовые лавки, куда редко ступает нога туристов, понаблюдайте, как кубинские дети гоняют во дворе мяч, как местные мачо оборачиваются, заглядываясь на горячих кубинок в откровенных нарядах

, как гаванцы преклонного возраста сидят на крыльце своего дома с бутылкой рома в руках, как бравые полицейские проверяют лицензии у велорикш, умело маневрирующих в потоке машин, как гаванец Педро возвращается домой с живым петухом, который сидит в походной сумке.

Streets of Havana #Cuba #Havana #travelphotography #travel A post shared by Leonie (@melelie) on Nov 24, 2017 at 7:13am PST

Позвольте себе заблудиться, общайтесь с местными, которые в большинстве своём не понимают по-английски, на языке жестов, зайдите в кафе для местных и тогда вы увидите ту Кубу, которую вам никогда не покажет ни один гид...

Che Guevara in Havanna A post shared by Jonas (@zeitgeistpicture) on Nov 24, 2017 at 3:56am PST

Gymcuba, Havanna A post shared by Jonas (@zeitgeistpicture) on Nov 24, 2017 at 2:37am PST

А вообще, находясь на Кубе, надо расслабиться и получать удовольствие - это то самое место, которое надо изучать не спеша и никуда не торопясь!