Глава ЕК: Белорусская АЭС беспокоит всю Европу

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер говорит, что критикуемый из-за стандартом безопасности Литвой проект Белорусской АЭС (БелАЭС) беспокоит всю Европу и Брюссель будет пристально следить за этим вопросом.

Глава ЕК сказал на саммите стран - участниц программы Евросоюза (ЕС) «Восточное партнерство» в Брюсселе в пятницу, что поднял поднял этот вопрос перед белорусской делегации.

«Насколько это касается Комиссии, мы не считаем этот вопрос двусторонним вопросом между Литвой и ее соседом (Белоруссией), это европейский вопрос. В этом вопросу я полностью поддерживаю президента Литвы (Далю Грибаускайте) и литовцев», - сказал Ж.-К. Юнкер на пресс-конференции.

«Мы будем пристально следить за этим вопросом, не дадим спуску в этом», - добавил глава ЕК.

По предложению Литвы в заключительную декларацию саммита включено требование уважать «самые высокие международные стандарты ядерной безопасности и охраны окружающей среды».

Литва обвиняет Минск в том, что строительство БелАЭС ведется с нарушениями требований безопасности. Министр иностранных дел Белоруссии, в свою очередь, на саммите уверял, что его страна открыта для сотрудничества с ЕС по поводу строительства АЭС.

С целью осложнить реализацию проекта БелАЭС Литва намерена блокировать поступление электроэнергии с этой станции на рынок страны. Правительство Литвы два года назад также обратилось к Брюсселю с призывом начать на уровне ЕС дискуссию о бойкоте электроэнергии с небезопасных станций, но не получила поддержки ни со стороны ЕК, ни со стороны других стран ЕС.

БелАЭС вблизи границы с Литвой, примерно в 40 км от Вильнюса строит российская корпорация «Росатом».