Нападение на мечеть в Египте: погибли 235 человек

В результате теракта, совершенного днем 24 ноября на севере Синайского полуострова, погибли по меньшей мере 235 человек. 109 человек, по последним оценкам, пострадали. Об этом сообщает местное издание Ahram Online со ссылкой на прокуратуру.

Это самый крупный теракт в новейшей истории страны, пишет «Би-би-си».

Ранее сообщалось о гибели 200 человек, 130 человек числились пострадавшими.

Теракт был совершен в суфийской мечети в населенном пункте Бир Аль-Абед. По имеющимся данным, террористы приехали к мечети на четырех внедорожниках во время молитвы и устроили взрыв, после чего открыли стрельбу по прихожанам.

Сообщается, что террористы также обстреляли кареты скорой помощи, в которых везли пострадавших, пишет «Аль-Арабия».

Ответственность за нападение пока никто не взял.