Глава ЛНР ушел в отставку

Глава самопровозглашенной «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий подал в отставку. Об этом заявил «министр государственной безопасности» ЛНР Леонид Пасечник, передает сепаратистский сайт ЛугИнфо.

Отмечается, что Плотницкий сложил полномочия глав ЛНР «по состоянию здоровья».

«Сказались многочисленные боевые ранения, последствия контузии», - говорится в сообщении.

Подтверждения или опровержения от самого Плотницкого нет.

Пасечник говорит, что будет по решению Плотницкого исполнять обязанность главы ЛНР «впредь до предстоящих выборов».

«Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства», - говорится в заявлении Пасечника.

Плотницкий назначен «уполномоченным от Луганской народной республики по исполнению минских соглашений».

Останется ли в должности отстраненный Плотницким «министр внутренних дел» ЛНР Игорь Корнет, пока не сообщается.

Отставке Плотницкого предшествовал конфликт с Корнетом. В начале недели, после того как глава ЛНР отправил Корнета в отставку, центр Луганск оцепили вооруженные люди и военная техника.

Как стало известно, вооруженными людьми без опознавательных знаков оказались лояльные Корнету «силовики» и вооруженные формирования ДНР.

Плотницкий обвинил Корнета в «госперевороте». Корнет, в свою очередь, заявил, что в руководстве ЛНР были «украинские диверсанты», которые настроили Плотницкого против него.

Позже глава ЛНР отправился в Москву, как писали СМИ «на переговоры».

Кремль всю эту неделю отказывался комментировать ситуацию в Луганске. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле «есть понимание» происходящего.