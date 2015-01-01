Евросоюз выделил более 3 млн евро на борьбу с российской дезинформацией

Руководство Евросоюза приняло решение о выделении 1,1 млн евро в год оперативной рабочей группе по стратегическим вопросам East Stratcom Task Force, которая занимается противодействием российской дезинформации. Эти средства будут выделяться, как минимум, в течение трех лет, начиная с 2018 года. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

В настоящее время East Stratcom Task Force, созданная ЕС в 2015 году в целях противодействия продолжающейся кампании по дезинформации со стороны России, публикует еженедельные «Обзоры дезинформации», которые представляют собой подборки материалов о случаях искажения или манипуляции фактами в материалах российских СМИ.

До недавнего времени оперативная рабочая группа по стратегическим вопросам, в которой на постоянной основе работают 14 сотрудников из разных стран Европы, финансировалась из бюджета, предназначенного для стратегических коммуникаций ЕС. Ожидается, что дополнительное финансирование пойдет на улучшение процесса мониторинга российских СМИ.

Как отмечает издание, East Stratcom Task Force в своей работе опирается на сеть экспертов и волонтеров, именно поэтому осведомленность о распространении дезинформации в интересах Кремля в той или иной стране зависит количества и качества экспертов в этом регионе.

По словам собеседников журналистов, со следующего года East Stratcom Task Force от рассказа о конкретных примерах распространения искаженных фактов перейдет к анализу того, как распространяются и меняются информационные сигналы, посылаемые прокремлевскими СМИ.

В октябре 2016 года комитет Европарламента по иностранным делам одобрил проект резолюции «О стратегических коммуникациях ЕС для противодействия пропаганде в отношении него третьими сторонами». Речь шла, в первую очередь, о борьбе с российскими информагентствами и телеканалами, вещающими за рубеж.



