Немцы разочаровались в Меркель

Более половины граждан Германии не хотят, чтобы Ангела Меркель баллотировалась на пост канцлера в случае, если пройдут повторные выборы. Об этом пишет Express со ссылкой на данные опроса Civey для немецкого интернет-портала t-online.de.

Так, только 38,5 процента опрошенных хотели бы видеть действующего канцлера во главе государства в будущем, 54 процента считают, что Меркель не стоит вновь претендовать на кресло главы немецкого правительства.

При этом 61 процент считает, что нынешний провал переговоров по созданию коалиции между ХДС/ХСС, либералами и «Зелеными» может закончиться отставкой Меркель.

Согласно данным опроса SPON, в настоящее время рейтинг возглавляемого Меркель блока ХДС/ХСС достиг 29,2 процента, это самый низкий показатель за последнее время.

В ночь на понедельник, 20 ноября, Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и «Зелеными». Если бы сторонам удалось договориться, они получили бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (около 55 процентов). Однако после выхода либералов оставшиеся участники располагают лишь 44 процентами мандатов.

Социал-демократы сразу после прошедших 24 сентября выборов отказались вступать в «большую коалицию» с правоцентристским блоком ХДС/ХСС в очередной раз. Однако 24 ноября лидер социал-демократов Мартин Шульц заявил, что решение об участии СДПГ в правительственной коалиции должно быть принято по итогам внутрипартийного голосования.

Существует два варианта развития событий, если либералам, консерваторам и «Зеленым» все-таки не удастся договориться. Во-первых, может возникнуть правительство меньшинства, которого не было на всем протяжении истории ФРГ, или же пройдут новые выборы.