В Грузии загорелась гостиница, погибли четыре человека

В Батуми в гостинице Леогранд в пятницу, 24 ноября, возник масштабный пожар, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Аджарской автономной республики Заал Микеладзе, передают Новости-Грузия.

По его словам, в больницы доставлены десять пострадавших. Большая часть пострадавших госпитализированы с интоксикацией, двое граждан получили травмы, пытаясь выбраться из горящего здания.

«На этом этапе с ожогами поступивших в больницы нет», - сказал министр, отметив, что ни у кого из пострадавших нет повреждений не совместимых с жизнью.

Микеладзе заявил, что среди пострадавших есть как грузинские граждане, так и граждане Турции.

Что касается погибших, то, по словам министра, их идентификация на данный момент невозможна, так как при них не было обнаружено каких-либо документов.

Между тем, в агентстве по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии сообщили журналистам, что во время тушения пожара пострадал один пожарный.

В тушении пожара участвуют до 10 пожарных бригад и около 60 пожарных-спасателей.

Как ранее сообщают грузинские СМИ, пожар возник предположительно в спа-центре, где в тот момент находились участницы конкурса Мисс Грузия.

По данным телеканала, девушек спустили из горящего здания с помощью пожарной лестницы.

Сообщается, что в спа-центре могли находиться до 50 человек.

Одна из организаторов конкурса Мисс Грузия Ия Кицмаришвили заявила журналистам, что все участницы конкурса находятся в безопасности.