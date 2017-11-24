Армения откажется от своего «коньяка» ради партнерства с ЕС

Армения и Европейский союз в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, согласно которому армянские производители знаменитого коньяка через 25 лет должны будут отказаться от фирменного названия алкогольного продукта и заменить его на более привычное европейцам - «бренди».

Как сообщается на официальном сайте президента Армении Сержа Саргсяна, в пятницу, 24 ноября, глава государства и председатель Совета ЕС Дональд Туск в столице Бельгии поставили подписи под соглашением. Документ был подписан в рамках саммита Восточного партнерства.

Республика Армения и Европейский союз заключили Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве

При этом, как сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на копию документа, соглашение предусматривает отказ Армении от права использовать наименование «коньяк». Армянские производители смогут использовать это название в течение следующих 25 лет, а потом будут должны перейти к наименованию «бренди».

Согласно документу, бренд «коньяк» находится под защитой ЕС в качестве французского географического названия (АОС). При этом Евросоюз пообещал оказать Армении техническую и финансовую помощь при переходе к новому наименованию.

В Брюсселе пояснили, что европейские чиновники не стремятся изменить чью-либо культуру и будут обеспечивать защиту прав интеллектуальной собственности армянских компаний, художников и изобретателей.

Соглашение ЕС и Армении было разработано после того, как Армения вместе с Украиной отказались от подписания соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году. Этот документ призван стать базой для развития связей Армении с Евросоюзом в области политики, экономики, экологии, транспорта, инвестиций и торговли, отмечает РБК.

В разговоре с изданием высокопоставленные чиновники ЕС пояснили, что о создании зоны свободной торговли речь не идет, потому что Армения уже входит в Таможенный союз с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

Переговоры между ЕС и Арменией по вопросу о коньяке продолжались несколько лет. Крупнейший армянский производитель коньяка Ереванский коньячный завод в 1998 году вошел в международную компанию Pernod Ricard. Производство коньяка в Армении в январе 2015 года уменьшилось на 31,9% по сравнению с январем 2014 года - до 610,3 тыс. л, напоминает издание.