Ходили в «черную пятницу»* по рижским магазинам? Смотрите, кого вы тоже обогатили до 100 млрд долларов

В результате роста акций Amazon на два процента на фоне распродаж, пишет Bloomberg,

состояние Безоса выросла на 2,4 миллиарда долларов — до 100,3 миллиарда.

Чёрная пятница не является официальным праздником, но многие работники в этот день берут отгул, за исключением сотрудников розничной торговли, так как в этот день поток покупателей существенно возрастает. В Чёрную пятницу магазины открываются очень рано — около 5 утра, а некоторые крупнейшие торговые сети — даже в полночь. Первым покупателям предлагаются серьёзные скидки — от 50 до 80 % — это делается для того, чтобы привлечь в магазины как можно больше покупателей.

Термин «Чёрная пятница» впервые появился в Филадельфии и означал сильные пробки на дорогах в пятницу после Дня благодарения. Современная трактовка этого термина в английском языке более позитивная – связана с идиомой «in the black» (т.е. «положительный баланс», в противоположность «in the red»), подразумевая что многие продавцы «выйдут в плюс» в этот день.