Паника в Париже около Эйфелевой башни: сбежавшего тигра убили на глазах пассажиров (видео)

Тигр сбежал в пятницу из передвижного цирка, расположенного в 15-м округе Парижа (на юго-западе города). Животное застрелили в центре города. Владелец задержан, передает Sky News.

Двухлетний тигр сбежал из цирка Bormann-Moreno в пятницу вечером. Тигр направился к центру города и был застрелен работниками цирка уже на солидном расстоянии от него, указывает ТАСС.

Tiger shot dead in Paris while roaming streets a mile from Eiffel Tower

Побег животного вынудил власти города принять срочные меры. В частности, было остановлено движение на одной из трамвайных линий в этом районе, на улицы выведены дополнительные наряды полиции, вызваны пожарные расчеты. По данным радиостанции France Info, тигр подошел к трамвайной линии и расхаживал по рельсам. Именно в этот момент он и был застрелен на глазах у пассажиров трамвая.

Животное застрелили у моста Гарильяно, переброшенного через Сену. Всего в нескольких сотнях метров от него находится большой парк имени Анри Ситроена, в котором всегда много родителей с детьми.

По данным властей, цирковой хищник не успел никому навредить.