Египтяне нашли способ отомстить за теракт в мечети, где погибли более 300 человек (18+)

Египетские ВВС нанесли авиаудары по позициям джихадистов на Синайском полуострове, уничтожены около 30 сторонников «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России). Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает израильская газета Haaretz.

По информации Sky News Arabia, удары осуществлялись в том числе и с беспилотников.

Таким образом власти ответили на кровавый теракт в мечети рядом с городом Ариш. Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси заявил, что нападение на культовое сооружение и убийство десятков человек не останутся без ответа, уточняет Haaretz.

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В результате теракта в провинции Северный Синай, по последним данным, 305 человек, сообщила в субботу прокуратура. Там заявили, что нападавшие несли с собой флаги «Исламского государства», передает Reuters. Официально ответственность за самый кровавый теракт в истории страны никто не взял.

По данным следователей, среди погибших числятся 27 детей. Ранения получили 109 человек.

Боевики подъехали к мечети на четырех машинах, подорвали взрывное устройство и открыли огонь по прихожанам.