Четырехлетний «пацанчик» сел за руль Gelandewagen: одобряем или осуждаем?

На видео, снятом из салона автомобиля, видно, что ребенок сидит на коленях у женщины-водителя, держать руль ему практически никто не помогает. При этом машина на достаточно высокой скорости движется по крупной развязке, а затем по шоссе, совершая опасные маневры и резкие перестроения из полосы в полосу.

Большинство комментаторов не увидели в этом ничего страшного и рассказали, что сами начали водить задолго до совершеннолетия. Некоторые пользователи даже одобрили действия родителей ребенка. Однако нашлись и те, кто осудил их.

«Вот огромные корпорации миллионы потратили на безопастноть и ремни безопасности и огласили для всех умных, что дети должны сидеть на заднем селении и быть пристегнуты! Но я так понимаю по Вашему мнению они нифина не понимают! Надеюсь инспектор ГИБДД Вам когда-то обьяснит поподробнее», — написал пользователь eva_edadoma (орфография и пунктуация сохранена — прим. «Ленты.ру»).