Туристам на заметку: где в Москве можно спрятаться в случае ЧС и что взять с собой

Находясь в Москве, можно спастись от чрезвычайных ситуаций (ЧС) в местных бомбоубежищах. На курорт рассчитывать не стоит, но есть шанс остаться целым после катастрофы. Журналисты побывали в одном из таких убежищ.

Внутри убежища рядом с одним из жилых домов по Алтуфьевскому шоссе - бетонные стены, выкрашенные по-советски зеленой краской, приглушенный желтый свет, низкий, давящий потолок.

В этом «помещении для укрываемых» придется спать в окружении 2700 таких же счастливчиков.

Спать придется на нарах - двухэтажных деревянных настилах откуда-то из 80-х. Снизу сидят, сверху лежат. Потом люди меняются. Мягкой перинки не предусмотрено, одеял и подушек - тоже. Но их можно взять с собой, если успеете, пишет «Московский комсомолец».

Вадим Шепелев, главный специалист департамента по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, говорит, что если есть время подготовить убежище, то из него вывозятся лишние вещи и завозится вода из расчета по два литра на человека в сутки. Запас воды рассчитан на двое суток, а вот еду придется принести.

Специалисты советуют заранее приготовить рюкзачок. Ничего сильнопахнущего брать не следует, все-таки почти три тысячи человек в одном закрытом помещении. Лучше сделать ставку на консервы, хлеб, соки. Домашних животных брать тоже нельзя.

При ЧС в убежище должен быть оборудован медпункт. В случае загрязнения воздуха неработающим и госслужащим выдадут противогазы. Остальным противогазы должны выдавать на месте работы, не зависимо от того, человек занимается.

По словам Шепелева, такие убежища есть в любом районе Москвы. В некоторых помещениях могут быть офисы или ночные клубы. Не страшно -

главное, чтобы вынести все лишнее можно было за шесть часов.

Бывалые выживальщики имеют под рукой так называемый тревожный чемоданчик - все, что нужно, чтобы продержаться первое время. Василий Макогон, автор проекта по сбору такого чемоданчика, говорит, что не стоит класть туда камуфляжную одежду, ножи и тушенку. А вот то, что взять рекомендуется: осветительные приборы и запасные батарйки, несколько зажигалок, спички различных типов, сухое горючее, свечи, аптечку с медикаментами и медицинскими инструментами, все для гигиены, столовые принадлежности, хозяйственные инструменты, элементы самообороны.

Также нужно положить самую важную одежду - нательное белье, до 7–10 пар простых носков, две пары теплых носков, пару футболок, зимнюю шапку, перчатки рабочие и зимние, толстовку, подштанники. Из еды лучше - шоколад. Можно лапшу быстрого приготовления.