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ЕС усилит борьбу с российской пропагандой. На один миллион в год

Korrespondent.net 1
Фото: EPA/Scanpix

На борьбу с российской пропагандой Европейский союз выделит около одного миллиона евро. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники.

Согласно сообщению источника, миллион евро будет выделяться ежегодно на борьбу с дезинформацией и фейковыми новостями.

Сообщается, что средства для борьбы с российской пропагандой уже заложены в бюджет Евросоюза на 2018–2020 годы.

Отметим, информация о финансировании компании СМИ из России появилась после того, как глава Европейского совета Дональд Туск на саммите «Восточного партнерства» заявил, что одной из главных проблем Европы являются кибератаки, фейковые новости и гибридная война.

ЕС Дональд Туск Россия
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