В непризнанной «ЛНР» утвердили нового главу

Новый лидер луганских сепаратистов подтвердил приверженность минским договоренностям и курсу на развитие отношений с Россией.

Народный совет самопровозглашенной «ЛНР» в субботу, 25 ноября, прекратил полномочия ее руководителя Игоря Плотницкого и утвердил на должность временно исполняющего обязанности главы республики Леонида Пасечника. Новый лидер луганских сепаратистов подтвердил приверженность минским договоренностям и курсу на развитие отношений с Россией.

Накануне Пасечник заявил, что Плотницкий подал заявление об уходе в отставку «по состоянию здоровья». Он добавил, что экс-«глава» назначен уполномоченным от «ЛНР» по исполнению минских соглашений, и все «органы власти» в самопровозглашенной республике продолжают «работать в штатном режиме».