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Россия опубликовала видео удара «Ту-22МЗ» по целям в Сирии

NEWSru.com
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Фото: Скриншот видео

Минобороны России опубликовало видео ударов бомбардировщиков «Ту-22М3» Воздушно-космических сил по объектам террористической группировки «Исламское государство»* на северо-востоке Сирии. В очередной миссии приняли участие сразу шесть стратегических бомбардировщиков, сопровождали их истребители «Су», взлетевшие с базы Хмеймим. С борта одного из них, видимо, и велась съемка.

Видео опубликовано на странице Минобороны в Facebook. На двухминутном ролике, снятом из кабины самолета, запечатлено, как «Ту-22M3» сбрасывают бомбы в полете.

По данным оборонного ведомства, групповой удар по террористам нанесли шесть «Ту-22М3». Взлетев с аэродрома на территории России, они поразили опорные пункты и технику террористов в районе населенного пункта Эль-Ишара. Все назначенные цели были уничтожены.

Истребительно-авиационное прикрытие дальних бомбардировщиков в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители «Су-30СМ» и «Су-35С», базирующиеся на аэродроме Хмеймим.

Сирия Россия
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